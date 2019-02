Il tenero "Dumbo" rivive in live action, firmato da Tim Burton

Roma, 6 feb. (askanews) - Torna l'elefantino "Dumbo". Uno dei classici d'animazione Disney più amati rivive in chiave live-action con la regia del visionario Tim Burton. La storia è la stessa di quella del cartoon del 1941. Un film in cui si celebrano le differenze, il valore della famiglia e l'importanza di sognare con un cast stellare.

Danny DeVito è il proprietario di un circo in difficoltà che assume l'ex star Colin Farrell insieme ai figli per occuparsi di un elefante appena nato con orecchie sproporzionate, Dumbo. Quando si scopre che il tenero piccolo sa volare, il circo riscuote un incredibile successo attirando l'attenzione del persuasivo imprenditore Michael Keaton che lo recluta per il suo nuovo circo, Dreamland. Dumbo vola sempre più in alto insieme all affascinante trapezista Eva Green, finché si scopre che, dietro alla sua facciata scintillante, Dreamland è pieno di oscuri segreti. Il film arriverà nelle sale dal 28 marzo.