Sanremo, Baglioni: soddisfatti, a ogni impresa serve rodaggio

Milano, 6 feb. (askanews) - "Siamo soddisfatti, come sempre c'è più da 0 a 1 che da 1 a 100, l'avvio di qualsiasi impresa ha bisogno poi di qualche rodaggio però siamo complessivamente contenti di aver fatto ascoltare le 24 canzoni in concorso con la maggiore qualità possibile". Così Claudio Baglioni ha commentato gli ascolti della prima serata del festival, in flessione rispetto al 2018 (49,5% contro il 52,1).

"L'obiettivo del popolar-nazionale è mantenuto e raggiunto al di là dei numeri interessantissimi, la sensazione è che nell'insieme il progetto abbia avuto un buon battesimo", ha aggiunto.