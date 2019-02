Nigiotti a Sanremo con brano per il nonno: mi è uscito dal cuore

Sanremo, 6 feb. (askanews) - Il cantautore livornese Enrico Nigiotti porta a Sanremo 2019 il brano "Nonno Hollywood", già vincitore del premio Lunezia, di cui è appena uscito il video, girato sull'isola del Giglio.

"È un brano iper autobiografico. Praticamente è una lettera a una persona che non c'è più, a mio nonno, e descrivo un po' cosa facevamo insieme. È una lettera d'amore al mio nonno, dove descrivo anche in maniera fotografica, in maniera cronologica la mia e la generazione passata, la sua generazione".

"Era un nonno con il quale ho vissuto qualche anno insieme, parecchie mattine, perché quando non lavoravo con la musica, lui mi portava in campagna, aveva un terreno dove faceva il vino e l'olio, e mi insegnò a lavorare con la terra", ha raccontato.

"È nato talmente in maniera diretta, sputato dal cuore questo pezzo, che non c'era bisogno di rileggerlo".

"Ho vinto il premio Lunezia, che è un premio importante, che viene dato al miglior testo. Sono veramente felice di averlo vinto con questa canzone", ha ricordato.

Nella serata dei duetti, l artista ha preparato una sorpresa:

"Duetterò con Paolo Jannacci (figlio di Enzo, ndr), sarà un duetto musicale, nel senso che lui è in veste di pianista jazz, daremo un altro taglio alla canzone, più intimo. La sorpresa è Massimo Ottoni, un sand artist, uno che lavora con la sabbia, che darà delle immagini visive-televisive alle parole".

Il singolo è contenuto nell edizione speciale del suo ultimo album di inediti "Cenerentola e altre storie "(Sony Music Italy), in uscita il 15 febbraio.

Al via da aprile "Cenerentola tour", il tour teatrale di Enrico Nigiotti: il 3 aprile - Pala Riviera San Benedetto del Tronto (data zero); 4 aprile - Teatro Duse Bologna; 9 aprile - Teatro Puccini a Firenze, 10 aprile - Teatro Della Concordia a Torino; 14 aprile - Teatro Politeama Greco a Lecce; 15 aprile al Teatro Acacia di Napoli, il 17 al Teatro Toniolo di Mestre (Ve); il 23 al Teatro Politeama Genovese.