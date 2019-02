Stacey Abrams prima afroamericana a replicare a Stato dell'Unione

Washington, 5 feb. (askanews) - Sarà un momento storico: il partito democratico ha scelto Stacey Abrams, donna e afroamericana, per la tradizionale replica al discorso del presidente sullo Stato dell'Unione. Donald Trump si esrpimerà la notte del 5 febbraio davanti al Congresso. Ma per ora la star dei media americani è lei.

Quarantacinque anni, ex avvocato fiscalista, ex candidata al posto di governatore in Georgia, Abrams è uno dei volti nuovi e più promettenti del partito democratico; è stata una delle grandi rivelazioni delle elezioni di metà mandato dello scorso novembre, che hanno riportato il partito democratico alla maggioranza alla Camera.

Ha perso la sua gara per diventare governatore in Georgia; sarebbe stata la prima volta per una donna, tanto più una donna di colore in questo Stato dove i repubblicani dominano e dove il lascito della segregazione razziale ancora crea tensioni. Ne è uscita sconfitta con un margine appena di 55.000 voti. E ora si parla di lei come candidata alle senatoriali del 2020.