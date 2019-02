De Santis (Rai1):a Sanremo su migranti testi complessi, è l'epoca

Roma, 5 feb. (askanews) - Non saranno i testi sia pur complessi di Sanremo coi loro accenti sui migranti a dare fastidio al governo, perché viviamo una fase di transizione che è importante capire: così la direttrice di Raiuno Teresa De Santis rispondendo in conferenza stampa alle domande dei giornalisti. "C'è qualcosa di vero e di politico importante nel modo di fare di Claudio e di questo festival" ha detto De Santis. "La complessità sta nella complessità dei testi. Il fatto che alcuni testi possano essere ritenuti di disturbo a chi governa non lo credo. Io la vedo come una indicazione che può essere raccolta. Se chi dovesse governare trovasse aggressività in questi testi credo sbaglierebbe, ma non credo sarà così, non credo manchi questa intelligenza. Siamo in una fase molto particolare, di grande transizione. Dalla scuola politica e giornalistica da cui vengo io mi hanno insegnato che è importante l'analisi della fase per capire dove siamo e dove andiamo, e io credo che questo festival aiuti anche a fare questo".

Poi De Santis aggiunge sul 'caso migranti' e sulle parole dure dette da Baglioni in conferenza stampa a metà gennaio: "Per quanto riguarda la questione del presunto incidente in conferenza stampa; la questione riguardava un dato di opportunità rispetto al luogo. Tutti quanti potranno esprimere il loro pensiero, anche in qualche gag spiritosa, in modo più o meno politico, e non c'è omologazione. ma c è modo e modo di porre le cose. Per quanto mi riguarda, Claudio generosamente ha risposto dando un tono che poteva sembrare un comiziare, a un tema che non era della conferenza stampa, e questo ha un po' falsato il risultato che si voleva ottenere. Detto questo, appunto, senza nulla togliere all'amicizia che io ritengo ci sia fra noi".