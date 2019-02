Come finisce una cena fra star del Football? Lo spot Nfl è virale

Milano, 5 feb. (askanews) - Come finisce un galà fra campioni di football se per sbaglio spunta un pallone? La cena malissimo, ma la serata si trasforma in un'epica partita. È il divertente spot ideato dalla Nfl (National Football League) per festeggiare i suoi 100 anni: nel video ci sono oltre 40 campioni fra leggende come Joe Montana, Jerry Rice e Peyton Manning e giocatori attuali come Tom Brady, Marshawn Lynch e Todd Gurley.

La ragazza che si vede alla fine è la 15enne Samantha Gordon, diventata celebre a 9 anni per la sua grande abilità nel football: ha giocato per tutta una stagione in un campionato solo maschile realizzando 25 touchdown contro ragazzi alti il doppio di lei.