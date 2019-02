Neymar festeggia 27 anni, party con dress code: tutti in rosso

Milano, 5 feb. (askanews) -

Parigi, 5 feb. (askanews) - Una festa in rosso per Neymar. Il calciatore brasiliano ha festeggiato il suo 27mo compleanno con un party a tema e dress code in rosso al Pavillon Gabriel, locale trendy accanto agli Champs Elysées a Parigi. Arrivato con le stampelle, dopo l'infortunio alla caviglia per uno scontro in campo, l'asso brasiliano ha dato il via alla festa. Tra gli ospiti, oltre ai compagni del Psg tra cui Gigi Buffon, tante personalità, da Bob Sinclair al campione di surf Gabriel Medina.