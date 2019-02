Abu Dhabi, 5 feb. (askanews) - Oltre 170mila persone hanno partecipato alla storica messa del Papa a Abu Dhabi, la prima nella Penisola Araba. Una folla che si è raccolta nello stadio di Abu Dhabi per assistere ad una messa pubblica in un Paese in cui vivono circa 900mila cristiani, prevalentemente immigrati filippini e di altri paesi asiatici.

"Mi piace citare san Francesco, quando ai frati diede istruzioni su come recarsi presso i Saraceni e i non cristiani - ha detto il Papa durante l'omelia - Scrisse: 'Che non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio". E "questo vale anche per i preti" ha aggiunto. "Il cristiano parte armato solo della sua fede umile e del suo amore concreto".

La celebrazione è stata l'ultimo atto del viaggio di Francesco negli Emirati Arabi Uniti prima di riprendere l'aereo verso Roma.-