Teatro, Vincenzo Albano e Ale Baldi approdano a Zelig

Milano, 5 feb. (askanews) - Venerdì 8 e sabato 9 febbraio i due comici pugliesi direttamente da Zelig Ale Baldi e Vincenzo Albano, rivelazione della fortunata edizione di Zelig Event, tornano insieme sul prestigioso palcoscenico dello Zelig Cabaret di Milano (ore 21.00 - viale Monza 140 - biglietti disponibili al botteghino e su Ticketone.it) per un doppio appuntamento con lo spettacolo Non si butta via niente.

Una macedonia di idee, un minestrone di format, un pot-pourri di creatività. Per due serate, gli amici di sempre Ale Baldi e Vincenzo Albano si troveranno sul palco del tempio del cabaret milanese per dare vita a un brainstorming fatto di personaggi, monologhi e rubriche comiche mai viste prima (o quasi), ma anche video, giochi, musica dal vivo e molto altro insomma, ogni idea è buona in questo show di cui "non si butta via niente"!

Il divertente video promo dei due cominci.