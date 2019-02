A Sanremo il red carpet dei 24 artisti, selfie e autografi

Sanremo, 5 feb. (askanews) - Autografi, mazzi di fiori lanciati al pubblico, look originali, e selfie: tradizionale Red Carpet per i 24 artisti in gara al Festival di Sanremo. Primo appuntamento con il pubblico radunato davanti al Teatro Ariston.

La prima ad arrivare è stata Loredana Bertè. Poi sul tappeto rosso si sono avvicendati tutti gli artisti in gara.

Arisa si è presentata in abito verde acqua, mentre Achille Lauro ha sfoggiato un elegante tabarro nero. In tanti hanno puntato su tinte scure, come l'elegantissima Anna Tatangelo. I bouquet fatti con i fiori della riviera e tantissimi coriandoli hanno dato un tocco di colore e di allegria al red carpet.