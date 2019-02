Crozza in Governian Rhapsody: Salvini, Di Maio, Toninelli e Conte

Roma, 4 feb. (askanews) - Maurizio Crozza lancia la sua Governian Rhapsody e in uno stesso video si trasforma in Salvini, Di Maio, Toninelli e Conte, che cantano il governo del cambiamento come i Queen. Il testo della canzone è in linea con l'attualità del governo grillo-leghista.

"Sembra che noi litighiam tutti e tre, scaramucc, scaramucc.", cantano Salvini, Di Maio e Toninelli. "Perché c'è entusiamo", sottolinea il ministro dei Trasporti.

"Reddito e migranti piacciono ai votanti", cantano in coro. "Le Europee", grida Di Maio. "Che entusiamo... A fine maggio vincerò", dice Salvini.

"Io sono il premier, voi mi avete messo qui", afferma Conte. "Tu sembri un premier, ma non è proprio così. Pensa a pettinarti e a dirci sempre sì", gli rispondono gli altri tre.

"Spiega un po' Giggino i navigator quanti sono", chiede il Crozza-leader leghista. "Tremila, millemila...", risponde il Crozza-capo M5s.

Dopo il record di ascolti della scorsa stagione torna dal 22 febbraio "Fratelli di Crozza", in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove.