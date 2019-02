Super Bowl tra Captain Marvel, Avengers: Endgame e Toy Story 4

Roma, 4 feb. (askanews) - Tra uno spot della Coca Cola, quello di Bud Light ispirato a "Game of Thrones" e uno spot del Washington Post con voce di Tom Hanks, in occasione del Super Bowl, uno degli eventi tv più seguiti negli Stati Uniti e nel mondo, come di consueto sono arrivati nuovi contenuti che anticipano alcuni dei film

più attesi. La Marvel ha calato un terzetto, a partire da "Captain Marvel", nuova avventura ambientata negli anni '90 che seguirà le vicende che portano Carol Danvers, interpretata da Brie Larson, a diventare uno degli eroi più potenti dell'universo. Nel film che uscirà il 6 marzo 2019, ci sono anche Jude Law e Samuel L. Jackson.

Dopo il successo mondiale di "Avengers: Infinity War", il 24 aprile arriva il quarto capitolo dell epica saga dedicata ai supereroi più potenti della Terra "Avengers: Endgame". Uno dei cinecomic più avvolti nel mistero di sempre, che continua a incuriosire i fan e preannuncia un box-office stellare.

Infine, il 27 giugno sarà la volta di "Toy Story 4" con il ritorno di Woody e Buzz, tra vecchi amici e nuovi personaggi, come Forky, una forchetta trasformata in un riluttante giocattolo. Quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in viaggio con la famiglia, Woody fa un'inaspettata deviazione che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. I due scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l'ultimo dei loro problemi.