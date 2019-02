Weekend di sangue sulla neve, 7 morti e un disperso per valanghe

Roma, 4 feb. (askanews) - Weekend drammatico sulle piste da sci con sette morti e un disperso ma per cui ci sono poche speranze, tutti a causa del distacco di valanghe che hanno travolto gli sciatori fuori pista: 5 persone hanno perso la vita in Valle d'Aosta, una in Lombardia e una in provincia di Bolzano, un ragazzo di 18 anni.

Nelle immagini del Soccorso alpino valdostano il sorvolo in elicottero del Canale degli Spagnoli (a Courmayeur), che ha permesso di rintracciare i corpi senza vita dei tre "freerider", che risultavano ancora dispersi, due sciatori inglesi e due francesi che non avevano fatto rientro il pomeriggio del 3 febbraio. Si cerca ancora un quarto, che dovrebbe trovarsi nella stessa zona.

Le operazioni di recupero sono rese difficili dalla

natura impervia del canalone e dal rischio di ulteriori

distacchi. Sul posto ci sono guide, tecnici del Soccorso alpino e unità cinofile.