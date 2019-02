Tav, Di Maio: governo non in discussione,avanti su ciò che unisce

Pomigliano d'Arco, 4 feb. (askanews) - "Il governo non è in discussione". Questa la rassicurazione del vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, rispondendo a una domanda dei giornalisti a Pomigliano d'Arco dove parteciperà a un convegno organizzato dal liceo classico e scientifico Vittorio Imbriani.

"In questo momento sono in discussione alcuni temi sui quali non siamo stati d'accordo", ha aggiunto riferendosi alla differenza di vedute soprattutto con il collega Matteo Salvini rispetto alla necessità o meno di fare la Tav in Val di Susa. "Per noi questo governo deve andare avanti, ma sulle cose su cui siamo d'accordo, tra le quali non c'è la Tav in Val di Susa", ha concluso Di Maio.

"Lavoriamo sulle cose su cui siamo d'accordo e mettiamo un attimo da parte quelle su cui non siamo d'accordo", ha ribadito Di Maio aggiungendo che "secondo me in questo momento è intelligente andare avanti, c'è tanto da fare. Ci sono tante opere da portare a termine come l'Asti-Cuneo, la Tav Roma-Pescara. Ci sono - ha proseguito - opere da fare in provincia di Verona, Mantova, c'è da fare una Tav Catania-Palermo, la Roma-Matera che ci colleghi con la Capitale Europea della Cultura 2019".

Il ministro ha poi ricordato che oggi presenterà "la prima card nella storia della Repubblica per il reddito di cittadinanza" e che ci saranno "tanti cittadini che aderiranno a quota 100.

Quest'anno dobbiamo tagliare 345 parlamentari e - ha proseguito - dobbiamo abbassare le tasse ancora di più alle imprese".

"Io credo molto nel fatto che, poi alla fine, si riesca sempre ad andare avanti perché siamo persone ragionevoli e perché sappiamo che, se fallisce questo governo, tornano quelli di prima, quelli della Fornero e del Jobs Act", ha concluso Di Maio.