Pioggia di meteoriti su Cuba, esplosioni ma nessun ferito

Dal Tibet alla Francia, l'arrivo del leopardo delle nevi

Roma, 2 feb. (askanews) - Un leopardo delle nevi maschio è arrivato al centro di conservazione in Francia, a Lumigny, per contribuire alla riproduzione della specie a rischio estinzione. Si tratta di una specie che vive nelle regioni del Tibet, nelle montagne tibetane e in Kazakistan. Si stima che siano rimasti circa 3mila esemplari in natura.