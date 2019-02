Il Musical sulla Divina Commedia torna tra novità e sfide

Roma, 1 feb. (askanews) - La Divina Commedia Opera Musical, la prima opera musicale basata sull'omonimo poema di Dante Alighieri, prosegue il suo tour sui principali palcoscenici italiani.

Un viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, coinvolgendo gli spettatori nelle scenografie e coreografie, oltre a videoproiezioni animate in 3D. La voce narrante è di Giancarlo Giannini.

Per questa nuova edizione è stato previsto un restyling della scatola scenica: "È stato un grande privilegio per me poter rimettere in forma espressiva un'opera così importante e significativa come la Divina Commedia - ha sottolineato il regista Andrea Ortis -. Ho voluto creare una fantasia e portare l'azione registica, le visioni e le idee in forma di musical, in maniera armonica, leggendo in chiave moderna il capolavoro di Dante, grande scrittore, poeta, genio e soprattutto uomo".

Prodotta da Music International Company, l'opera vanta un team creativo d'eccezione: Andrea Ortis - regista, autore, attore; Marco Frisina, compositore musicale; Gianmario Pagano, autore, sceneggiatore; Lara Carissimi, scenografa; Roberto Fazio e Virgilio Levi, visual designer; Massimiliano Volpini, coreografo; Valerio Tiberi, lighting designer; Emanuele Carlucci, sound designer; Gabriele Moreschi, direttore tecnico.

Ventiquattro cantanti-attori e ballerini-acrobati e oltre 50 professionisti. I protagonisti principali sono Antonello Angiolillo nel ruolo di Dante; Andrea Ortis nel ruolo di Virgilio; Myriam Somma nel ruolo di Beatrice; Manuela Zanier nei ruoli di Francesca e Matelda; Angelo Minoli nei ruoli di Ulisse e Guido Guinizzelli; Francesco Iaia nei ruoli di Caronte, Ugolino, Cesare e San Bernardo; Mariacarmen Iafigliola nei ruoli di Pia dei Tolomei e La Donna; Brian Boccuni nei ruoli di Catone, L'Uomo (primo atto) e San Tommaso; Daniele Venturini nei ruoli di Pier delle Vigne, Arnaut Daniel e L'Uomo (secondo atto); Noemi Bordi nel ruolo di Maria.

Le prossime tappe del tour La Divina Commedia Opera Musical toccheranno alcune tra le principali città italiane: PADOVA - Gran Teatro Geox (1 e 2 febbraio 2019), PESCARA - Teatro Massimo (dal 7 al 10 febbraio 2019), BARI - Teatroteam (20 e 21 febbraio 2019), MILANO - Teatro Ciak (dal 7 al 10 marzo 2019), BRESCIA - Pala Gt Morato (22 e 23 marzo 2019), FIRENZE - Teatro Verdi (30 e 31 marzo 2019), ROMA - Teatro Brancaccio (dal 2 al 7 aprile 2019).