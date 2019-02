Barbara Foria è Miss Baba Q e sfotte trapper e social addicted

Roma, 1 feb. (askanews) - Una presa in giro di rapper, influencer e di chi vive una vita tutta social alla ricerca di like, tag, cuoricini e condivisioni.

Barbara Foria si è trasformata in un nuovo personaggio, Miss Baba Q, cantante di musica trap-trash-pop-neomelodica-rap napoletana e con il divertente brano "Taggam o'Core" accompagnato da un folle video, usa la musica per ironizzare su chi a tutti i costi vuole omologarsi alla massa.

L'artista napoletana ha scelto un personaggio che prende spunto dai fenomeni musicali di oggi rap e trap, un personaggio che esaspera mode e luoghi comuni ridicolizzandoli. Nel video, evidenti i riferimenti ad artisti come Baby K, Fedez, Young Signorino e Sferaebbasta, ma Miss Baba Q, vestita con i look più folli e improbabili, si mette in posa e sfoggia la sua filosofia: c è una "TRAPpana" in ognuno di noi. Oggi tutti vogliono essere cool, ma nella vita non conta solo il talento, ... ci vuole anche un po di "qiul"!

(Il video è stato prodotto da Angapp music by Tuppi e Syncro e realizzato da Lucia Iuorio e GianMaria Tesauro").