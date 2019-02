Boom di vendite per "Peppa Pig", effetto dell'anno del maiale

Roma, 1 feb. (askanews) - È boom per "Peppa Pig", in Cina, in vista del capodanno dedicato quest'anno al maiale. È la rivincita della porcellina, dopo la censura arrivata proprio in Cina della serie tv, mandata al rogo con l'accusa di sovversione e perché diventata l'emblema degli "shehuiren", i giovani-adulti contestatori dei valori correnti. Migliaia i video cancellati dai siti cinesi. Ma gli appassionati non si lasciano scoraggiare, e anzi le vendite sono impennate.

"Peppa Pig parla di interazioni familiari, e questo può aiutare i bambini maturi nella loro vita e nei loro studi. Possono imparare molto", dice questa visitatrice dello store.

"Benché sia un disegno molto semplice, vedo che le animazioni e i contenuti sono molto adatti ai bambini", gli fa eco quest'altra ragazza.

"Peppa Pig è carina", dice questa bambina.

Spiega Wang Yuna, responsabile dello store di Peppa Pig. "L'immagine di tutto il marchio diventa sempre più popolare e la sua fama aumenta, arrivano sempre più visitatori. Da ottobre a novembre, a dicembre, il numero di visitatori è aumentato a vista d'occhio".