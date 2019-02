Venezuela, Guaidò all'Italia: "Riconosca il cambiamento"

Caracas, 1 feb. (askanews) - Juan Guaidò chiede all'Italia di schierarsi. L'autoproclamato presidente del Venezuela in una intervista al tg2 ha chiesto al nostro Paese, che ancora non si è espresso ufficialmente, "di stare dalla parte della gente che chiede il cambiamento". Si è espresso invece il Parlamento europeo che ha riconosciuto Guaidò come presidente. Gli eurodeputati del Pd, della Lega e del M5s si sono astenuti.

"Abbiamo già parlato della cooperazione fra Venezuela ed Europa - ha detto Guaidò riferendosi ad un colloquio col presidente del Parlamento Antonio Tajani - per poter andare avanti e riprenderci i nostri beni, far arrivare aiuti umanitari nel Paese e molte altre cose"

Intanto in Venezuela la tensione è altissima: Reporters sans frontières ha chiesto alle nazioni Unite di intervenire per fermare gli attacchi contro la stampa e la liberazione degli 8n giornalisti in stato di detenzione da giorni.

L'attivista italiana Laura Gallo arrestata durante una manifestazione invece è stata rilasciata.