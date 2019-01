Italiani a Panama: "Una comunità di 10mila persone"

Panama, 31 gen. (askanews) - La presenza degli italiani a Panama è molto forte e l'integrazione passa anche attraverso la cultura. Oltre a motivi economici, a Panama gli italiani arrivano anche per lo stile di vita: per l'accoglienza, per l'allegria tipiche di questo Paese. In tutto lo stato panamense sono circa 10mila i connazionali.

L'ambasciatore d'Italia a Panama è Massimo Ambrosetti: "La nostra comunità è fortemente integrata, una comunità piuttosto importante, tenendo conto che Panama è un Paese piccolo. Gli italiani sono circa 10mila, sono suddivisi tra una presenza importante nella città di Panama ma anche sul territorio, con un radicamento nelle professioni nel lavoro. È una comunità che chiede un rafforzamento della nostra presenza, molto legata in termini di identità alle proprie radici ed è un fattore molto importante per il rilancio delle nostre relazioni con un Paese che guarda all'Italia con considerazione, con simpatia e con interesse per il futuro".

Una sfida che passa anche per la cultura: "La cultura è fondamentale, abbiamo una presenza storica. Però bisogna ravvivare questa presenza in un Paese che è ricco ma che forse sul potenziale culturale è sottodimensionato rispetto alle sue possibilità e l'Italia è pronta a contribuire".