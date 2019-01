Sea Watch: abbiamo sempre agito mossi da spirito umanitario

Roma, 31 gen. (askanews) - Kim Heaton-Heather, capo missione della Sea Watch, poco prima dello sbarco a Catania con i 47 migranti a bordo, da giorni in mare in attesa dell'autorizzazione ad attraccare in porto, esprime preoccupazione per il futuro della nave e della ong, ma allo stesso tempo ribadisce che l'organizzazione ha sempre agito mossa da spirito umanitario e rispettando le regole internazionali.

"Stiamo per arrivare a Catania, noi pensiamo che sia una mossa premeditata e politica studiata dalle autorità italiane. Noi saremo sotto la supervisione di Zuccaro, il procuratore di Catania, un uomo che in passato non è stato esattamente 'amichevole' nei confronti delle ong come la nostra. Ma per quanto riguarda la nave, l'organizzazione e la società civile, noi siamo assolutamente sicuri di aver agito correttamente, noi abbiamo seguito le leggi alla lettera".

E aggiunge: "Io sono sicuro al 100% che abbiamo agito mossi da spirito umanitario. So che ci potrebbero essere problemi con le autorità quando arriveremo ma sono anche sicuro che alla fine, non importa quali accuse saranno mosse contro l'organizzazione, la nave e tutto l'equipaggio, nessuna di queste accuse saranno un impedimento e che alla fine verrà fuori la verità".