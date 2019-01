Boeri: presto per dire boom domande per pensione a quota 100

Milano, 31 gen. (askanews) - "Mi sembra sia presto per dire che c'è stato un boom di domande, un numero superiore alle aspettative, io penso che siamo abbastanza in linea con quanto ci si potesse aspettare". Così il presidente dell'Inps, Tito Boeri, commentando i numeri dei primi due giorni di richieste per Quota 100.

"Ieri alle 19 eravamo a 5.500 domande - ha spiegato a margine del forum delle politiche sociali del Comune di Milano - di cui circa 40% direttamente all'Inps, il che segnala anche il fatto che l'Inps in questi anni ha recuperato un rapporto diretto coi cittadini".

"Per quanto riguarda i numeri ufficialmente è presto per dire - ha proseguito Boeri - le stime che sono state allegate anche alla relazione tecnica del Governo parlano di circa 1000 domande al giorno che dovrebbero arrivare nel corso del 2019. Quindi chiaramente nei primi due giorni siamo al di sopra di questo numero, però è l'inizio. E siccome c'è anche un po' di incertezza sul finanziamento della misura, io penso sia legittimo aspettarsi che nei primi giorni ci sia un maggior numero di domande".