A Baku, in Azerbaigian, sotto il segno della tolleranza religiosa

Progetto itinerante SAVE, nelle scuole si insegna il risparmio

Roma, 31 gen. (askanews) - Educare al risparmio e, più in generale, alla gestione consapevole delle risorse scarse. Con questo obiettivo il Museo del Risparmio di Torino (Gruppo Intesa Sanpaolo) ha realizzato il progetto SAVE, che in inglese sta appunto per risparmio. Da ottobre il SAVE discovery truck è in tour per le scuole d Italia coinvolgendo gli studenti sui temi della sostenibilità e dell ...