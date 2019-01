Torino, i carabinieri trovano un tesoro in un box self storage

Torino, 31 gen. (askanews) - Normalmente nei depositi self storage si conservano mobili, biciclette e altri oggetti ingombranti ma c'è chi ci nasconde un vero tesoro. È quello che hanno scoperto i carabinieri di Torino facendo dei controlli in uno di questi depositi a lungo termine per merci private. I militari hanno trovato e sequestrato venti chili di lingotti d'oro per un valore di oltre 675 mila euro e decine di mazzette di denaro termosaldate e sottovuoto per 600 mila euro, grazie al prezioso aiuto dei cani antidroga. Un imprenditore italiano di 46 anni, residente in provincia di Torino, è stato arrestato per ricettazione. Le indagini dovranno chiarire sia la provenienza sia la destinazione del denaro e dei lingotti d'oro. Non è escluso che possa trattarsi dei proventi di alcuni furti o rapine.