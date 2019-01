Gelo record paralizza il Midwest, aerei fermi e 8 morti

Chicago (Illinois), 31 gen. (askanews) - Temperature gelide da record hanno paralizzato il Midwest causando la morte di almeno 8 persone negli Stati Uniti. Treni e aerei sono rimasti fermi e a Detroit, Minneapolis e Chicago sono stati aperti rifugi di emergenza per i senza tetto. Nella zona si sono registrate temperature più basse di quelle in Alaska e in Antartide.

La colonnina di mercurio ha toccato -27 a Chicago e il vortice polare insisterà sulla zona anche nella giornata di giovedì per poi spostarsi ad Est. "Oh mio Dio, fa veramente freddo. È davvero dura ed è anche pericoloso", dice questa residente di Chicago.

"Vedete i miei occhiali, questa non è nebbia, è ghiaccio. È assurdo qui e va a peggiorare", aggiunge un altro residente.

Tra i consigli dati alla popolazione: "Tanti strati di vestiti, assicuratevi di essere coperti e non rimanete fuori per troppo tempo". "Sì, è bello fuori, non ho mai visto questo tipo di freddo prima, ma è meraviglioso, presto sarà finito".