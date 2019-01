Autonomia, Conte: rispetteremo impegni garantendo coesione Paese

Milano, 31 gen. (askanews) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha assicurato che il governo rispetterà gli impegni presi sull'autonomia chiesta da alcune Regioni garantendo al tempo stesso la "coesione" del Paese. Lo ha detto al termine di un incontro con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Abbiamo parlato in questo caso sopattuito dell'autonomia. Abbiamo confermato la determinazione a rispettare gli impegni del contratto di governo", ha detto Conte.

"Il progetto dell'autonomia per quanto ci riguarda va avanti. Stiamo ancora completando però a livello interno i vari passaggi e le varie valutazioni. Confidiamo di ripettare il termine che ci eravamo prefissati del 15 febbraio per arrivare a una bozza che mi permetterà di sedermi a un tavolo con i governatori interessati e discutere poi il passaggio finale in modo da poter arrivare e a un'intesa e ai passaggi successivi", ha continuato il premier.

"Questo governo vuole assolutamenre rispettare gli impegni presi. Ovviamente dobbiamo lavoriamo lavorare, lo dico per tranquillizzare tutto il Pese perché sia assicurata la coesione nazionale. Come presidente del Consiglio devo farmi garante anche di questo aspetto sarà un rafforzamento dell'autonomia che non toglierà alle altre Regioni", ha concluso.