In anteprima "Endless Sunset" del pianista Luca Morelli

Milano, 31 gen. (askanews) - In anteprima un ampio stralcio del video: "Endless Sunset", terzo brano estratto dal nuovo album di piano - solo del compositore, pianista, performer Luca Morelli dal titolo "The Awakening" (Ala Bianca-distr. Warner).

Protagonista del video di "Endless Sunset", regia di Roberto Prosdocimo, è lo stesso Luca Morelli che ripercorre a ritroso la sua quotidianità delineandone i dettagli dall'alba alla tramonto. L'artista attraverso le sue note esprime la sua ammirazione nei confronti della bellezza del tramonto e vorrebbe fermare il tempo per ammirare e vivere intensamente la sua unicità.

"Ho pensato al tramonto, all'istante in cui il sole raggiunge l'orizzonte per svanire rapidamente, ho pensato al fatto che vorremmo che il sole in quel momento si fermasse, così grande, così lucente e dai colori misti - racconta Luca Morelli - Ma proprio la consapevolezza che scomparirà in pochi istanti ci fa rimanere ad ammirarlo. La luce del sole è di per se accecante e paradossalmente nel momento in cui lentamente si dissolve dietro l'orizzonte avvertiamo una sensazione di lieve liberazione".

"The Awakening", registrato al Noise Factory Studio di Milano, è un disco composto da 11 brani in piano- solo in cui l'autore compie un viaggio immaginario alla ricerca del proprio mondo interiore. Il disco comprende anche un brano che racconta l'incontro con il Maestro Ennio Morricone, un dietro le quinte in occasione di un suo concerto a Parma ("Behind the scenes").

Luca Morelli è compositore, pianista e performer originario di Carpi. Dopo gli studi presso il Conservatorio, Morelli ha completato il suo percorso formativo specializzandosi in composizione di musiche per il cinema, il teatro e la pubblicità.