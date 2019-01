Nissan amplia gamma Micra con due motori mille benzina

Cascais, 29 gen. (askanews) - Nuovi motori mille turbo benzina tre cilindri da 100 e da 117 cv, nuovo cambio automatico Xtronic e una versione speciale N-Sport. Sono le novità presentate in Portogallo da Nissan per completare la gamma dell'iconica Micra, con l'obiettivo di ridurre i costi di esercizio e alzare la quota di mercato del benzina sul diesel che nel 2018 rappresenta ancora il 33% delle 14.300 unità vendute in Italia. Bruno Mattucci presidente e Ad di Nissan Italia: "E' molto complesso oggi riuscire a capire il trend delle motorizzazioni, quindi noi stiamo a vedere. Abbiamo fortunatamente una flessibilità in produzione che ci consente eventualmente di cambiare motorizzazioni e di venire incontro alle esigenze dei clienti".

Rispetto al suo predecessore, il 900 che sarà ancora venduto solo in Italia abbinato al Gpl, il mille da 100 Cv è più potente (+10 CV) ha più coppia (+20 Nm), è meno rumoroso e può contare su un calo delle emissioni di CO2 del 13% così come dei consumi che sono pari a 4,5 litri per 100 km. Il propulsore è abbinabile a un cambio manuale a 5 rapporti o al nuovo automatico X-tronic, sempre più richiesto per la guida in citta. Entrambe le vetture provate in Portogallo nei dintorni di Cascais hanno dimostrato buoni doti di manegevolezza e un motore sufficientemente pronto, come si addice a una city-car.

Sulle versione più potente da 117 CV invece sarà disponibile solo il cambio manuale a 6 rapporti per esaltarne le doti sportive. Doti evidenziate anche dall'allestimento N-Sport (l'unico disponibile per questa motorizzazione) che si distingue per finiture estetiche esclusive per esterni e interni (optional per il 1,5 diesel) e da una combinazione di assetto ribassato, sospensioni ottimizzate e sterzo più preciso per conferire alla vettura un carattere sportivo. Il risultato è una vettura ben piantata sull'asfalto, con uno sterzo diretto e preciso capace di regalare una guida divertente e dinamica con un'accelerazione 0-100 km/h in 9,9 secondi, un secondo in meno rispetto alla versione 100 CV.

Fra gli optional, da segnalare il debutto sulla Micra del

sistema di infotainement NissanConnect abbinabile a Apple Car e Android Auto, l'impianto audio Bose Personal e il Safety Pack con diversi sistemi di assistenza alla guida non comuni su una vettura di segmento B. Per le nuove motorizzazioni i prezzi partono da 15.400 euro per il 100 CV e da 19.100 per la versione 117 CV N-Sport.