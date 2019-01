Diciotti, voto Giunta Senato entro 23/2 su Salvini. M5s indeciso

Roma, 30 gen. (askanews) - La Giunta per le elezioni e le immunità del Senato deciderà entro il 23 febbraio sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per la vicenda della nave Diciotti. Un dossier particolarmente delicato per il Movimento 5 Stelle, che da sempre si è detto favorevole a concedere le autorizzazioni a procedere nei confronti di ministri. Ma in questo caso si tratta di un alleato di governo.

Come annunciato dal capogruppo 5S in Giunta, Mario Michele Giarrusso, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier, Luigi Di Maio, il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli, depositeranno una memoria, nella sottolineranno che sul caso Diciotti ci sarebbe stata una responsabilità collegiale di tutto il governo. Circostanza, questa, che renderebbe più difficile il lavoro della Giunta, che fino ad ora si è sempre espressa su responsabilità individuali.

Anche il premier ha ribadito il concetto oggi a Milano: "Abbiamo una vicenda inquadrata nell'ambito di una politica specifica che il governo sta perseguendo."

Da parte sua Salvini, che oggi con una lettera al Corriere ha chiesto di non essere processato, ha ribadito che rifarebbe tutto: "Ho fatto e rifarò, e ribadisco finché campo che io complice dei trafficanti di esseri umani non lo sarò mai, da ministro e da cittadino".

La prossima settimana (entro 7 giorni dalla prima riunione della Giunta, così prevede il regolamento) Salvini illustrerà le sue ragioni. Potrà chiedere di essere audito oppure potrà presentare una memoria.