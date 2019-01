I Delta V tornano dopo 12 anni con l'album Heimat

Milano, 30 gen. (askanews) - Una lunga assenza, un ritorno che non era previsto. I Delta V, dopo 12 anni passati a camminare su strade differenti, si sono ritrovati, Marti, Carlo, Flavio raccontano così questa decisione.

"Il nostro ultimo disco era del 2006, abbiamo fatto centomila cose, perchè ci eravamo resi conto che dovevamo prenderci una pausa, questo è il disco successivo fatto con voglia di essere fatto". "La spinta fisica è stata Marti". "In un certo senso è vero, io e Carlo stavamo lavorando su altre cose, e lui mi ha fatto sentire del materiale, e gli ho detto che era impossibile che non facesse uscire quelle cose quindi mettiti al lavoro e fallo".

Hanno lavorato a Heimat il nuovo album appena uscito, Hemat è una parola tedesca che indica una appartenenza, una storia, una identità, una casa insomma che loro raccontano così.

"Heimat è una parola che non è traducibile in italiano e che racconta esattamente tutto quello che c'è nel disco, le emozioni sono condensate in quella parola che racconta un luogo fisico ma espanso all'ennesima potenza, il luogo dove sei nato, cresciuto dove ti sei formato e da dove sei partito e dove noi siamo ritornati".

Ora torneranno a cimentarsi con i live, a cominciare da due date di presentazione del disco e poi con un tour estivo.

"Siamo molto contenti, perchè sul palco siamo sei e facciamo un bel casino e ci divertiamo, non vediamo l'ora".