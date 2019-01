Bongiorno: nessun navigator da concorsi Pubblica amministrazione

Roma, 30 gen. (askanews) - I navigator, che dovranno occuparsi di formare e trovare le offerte di lavoro ai destinatari del reddito di cittadinanza, non possono essere presi dalle liste dei vincitori di concorso della Pubblica Amministrazione. Lo ha spiagato durante un question time alla Camera la ministra per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno.

"Con specifico riguardo ad attività di Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, che si occuperà dell'assunzione di 6mila navigator ndr) sarà chiamata a svolgere diverse attività, conferire incarichi di collaborazione con apposita selezione pubblica e procedere ad assunzione a tempo indeterminato di lavoratori a tempo determinato mediante l'espletamento di procedure concorsuali; ma attenzione, per quanto rigurda le modalità di reclutamento dei tutor o navigator si rappresenta che Anpal è una società sottoposta alla disciplina del decreto 175/2016" che riguarda le società a partecipazione pubblica, ha spiegato.

"Il rapporto di lavoro del personale della società a controllo pubblico è regolato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi del lavoro subordinato dell'impresa e non dal decreto legge 30 marzo 2001, non è neppure astrattamente ipotizzabile l'utilizzazione da parte di questa società, per la sua natura giuridica, dei vincitori di concorsi banditi dalla Pubblica amministrazione perché Anpal non è una pubblica amministrazione e quindi è da escludere l'esstenza di una disparità".