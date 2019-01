Brexit, l'esperto: May scommette che il parlamento cederà

Londra, 30 gen. (askanews) - Altro giro altra corsa: due settimane dopo l'umiliante sconfitta del suo accordo per la Brexit, la premier britannica Theresa May ha ottenuto l'appoggio del parlamento di Londra per andare a rinegoziare a Bruxelles. Dovrebbe trattare in particolare il cosiddetto backstop nordirlandese: in base all'accordo bocciato, l'Irlanda del Nord dovrebbe temporaneamente restare nel mercato unico.

Avendo riunito i conservatori dietro di sé, May viene elogiata dai giornali. Ma in realtà lo psicodramma continua, perché pare impossibile che la premier riesca a ottenere un accordo diverso da Bruxelles, e si avvicina lo spettro del no deal cioé l'uscita senza accordo. Lo sottolinea l'analista politico Anand Menon:

"Siamo un giorno più vicini al 'no deal', ma non siamo più vicini a una soluzione accettabile per il parlamento di Londra. Io penso che la premier non riuscirà a rinegoziare il backstop irlandese. L'Ue in varie forme, da Bruxelles ai negoziatori al presidente francese Macron, ha dichiarato che l'accordo non si rinegozia. E' semplice, e non credo lo direbbero se avessero intenzione di cambiare idea nei prossimi giorni".

Il nuovo voto a Londra è previsto per il 14 febbraio e sono in tanti a pensare che la vera tattica di Theresa May sia prendersi il 'no' di Bruxelles e tornare a Westminster dimostrando una volta di più che il suo accordo era l'unico possibile. A questo punto solo i conservatori più estremisti preferirebbero uscire dall'Ue senza accordo.

Gli abitanti di Londra, città che a maggioranza votò per rimanere nell'Ue, sono preoccupati e spaccati. Charlie, che vende ascensori: "Sono contento che i conservatori pro-Brexit abbiano strappato a May questo compromesso. Speriamo si trovi un accordo altrimenti è meglio uscire senza intesa".

Peter Taylor, responsabile risorse umane, pensa che la possibilità del no deal "debba essere tolta di mezzo. Ancora una volta vediamo solo tattiche per guadagnare due settimane" dice.

Mattia Pekkon è finlandese e lavora nella City. "Il problema è nato con un referendum e l'unico modo di sistemare le cose sarebbe votare di nuovo" dice. "E' un pasticcio e non piace a nessuno ma è l'unico modo".

Anche Theo Williams lavora nella City. "E' difficile capire cosa succederà. L'Ue potrebbe darci altro tempo. Ma quello che succederà davvero, non lo sa nessuno".