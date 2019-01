Conte: non appoggiamo Maduro ma non diamo investiture affrettate

Milano, 30 gen. (askanews) - "Il ruolo dell'Italia nella crisi venezuelana è molto chiaro. Ci siamo battuti in Europa per una posizione comune, abbiamo dato il nostro contributo che ci è stato riconosciuto anche dall'Alto Rappresentante Mogherini. Siamo molto prudenti: non ci precipitiamo a dare investiture che non sono passate dalle urne. Questo non significa che appoggiamo Maduro". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo a Milano - dopo l'incontro con il sindaco Giuseppe Sala - ad una domanda sulla crisi in Venezuela.

"La comunità internazionale - ha affermato Conte - deve chiedere elezioni libere, non dare appoggio a uno dei due contendenti. Serve un processo democratico in conformità agli standard internazionali. Ingerenze possono portare a divisioni della comunità internazionali, ingerenze esterne che rischiano di non giovare alla stabilizzazione del Paese".