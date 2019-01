Brexit, parlamento Gb vota sì a nuovi negoziati. Ma Ue non ci sta

Londra, 30 gen. (askanews) - Una vittoria a metà per Theresa May. Il parlamento britannico ha dato il via libera alla premier per cercare di rinegoziare con l'Unione europea l'accordo per l'uscita della Gran Bretagna, migliorandolo rispetto al precedente, bocciato dai deputati.

"È chiaro ora che esiste una strada che può assicurare una sostanziale e sostenibile maggioranza per lasciare l'Unione con un accordo - ha detto May dopo il voto del Parlamento - ora porteremo avanti questo mandato e cercheremo di ottenere modifiche legalmente vincolanti all'accordo di ritiro".

Ma la premier su Brexit non può fare i conti senza l'Europa che ha già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di riaprire le trattative. "L'accordo di uscita non è aperto a una ri-negoziazione. Le conclusioni del Consiglio europeo di dicembre sono state molto chiare su questo punto", ha commentato lapidario un portavoce del presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk.