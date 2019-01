Sea-Watch, video del capo missione: solidarietà importantissima

Milano, 29 gen. (askanews) - "La vostra solidarietà è importantissima. Solo un immenso grazie. Per favore continuate così".

Con queste parole, Kim Heaton-Heater, capo della missione Sea-Watch 3, la nave della Ong tedesca da giorni ferma al largo di Siracusa, si è rivolto in un video messaggio agli italiani che hanno mostrato solidarietà al'equipaggio e ai 47 migranti in attesa di essere sbarcati.

"Grazie alla gente di Siracusa e al sindaco che ci ha mostrato vicinanza in questo momento - dice Kim nel video pubblicato su Twitter - la vostra solidarietà è importantissima per me personalmente, per l'equipaggio di Sea-Watch 3 e soprattutto per i nostri ospiti a bordo. Un immenso grazie, per favore continuate così".

Intanto la ong tedesca Sea Watch si è rivolta alla Corte europea dei diritti umani (CEDU) per chiedere se il governo italiano, impedendo lo sbarco, stia violando i diritti fondamentali delle persone soccorse in mare.