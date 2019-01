Brexit, May annuncia di rinegoziare l'accordo con Bruxelles

Londra, 29 gen. (askanews) - È ripartito alla Camera dei Comuni a Londra il dibattito sulla "Brexit" dopo il voto del 15 gennaio scorso con il quale è stato respinto a larga maggioranza l'accordo di uscita negoziato con l'Ue. E la premier Theresa May annuncia che chiederà a Bruxelles di apportare "modifiche" all'intesa di dicembre.

"Questo emendamento mi darà il mandato di cui ho bisogno per negoziare con Bruxelles un accordo che possa ottenere il sostegno della maggioranza di questa Camera. Un'intesa che garantisca che usciremo con un'accordo e risponda alle preoccupazioni della Camera di garantire che non ci sarà il ritorno a una frontiera 'chiusa' tra Irlanda del Nord e Irlanda. Non parlo di un nuovo scambio di lettere, ma di un cambio significativo e vincolante dell'accordo di ritiro".

Bruxelles finora si è sempre rifiutata di rinegoziare l'intesa messa a punto in una trattativa durata quasi due anni. Se un nuovo accordo con l'Ue non sarà raggiunto la Camera dei Comuni potrà tenere un nuovo dibattito e un voto il prossimo 14 febbraio, in base alla proposta di May, che ha l'obiettivo di ricompattare il partito conservatore e raccogliere una maggioranza in parlamento.

Intanto al grido di "Brexit now", un gruppo di manifestanti fuori dal Parlamento a Londra ha protestato contro la proposta di May di riaprire la trattativa con Bruxelles.

"Secondo me, è una perdita di tempo, perché la prossima cosa che comincerà a dire May è "sì, riparleremo con loro, ma non lo possiamo fare prima del 29 marzo, quindi dovrò rinviare la data d'uscita del 29 marzo", ha affermato questo manifestante.