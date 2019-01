Usa, bambino chiama il 911: troppi compiti. E la polizia lo aiuta

Milano, 29 gen. (askanews) - Al 911, il numero d'emergenza degli Stati Uniti, arrivano migliaia di chiamate al giorno. Ma nessuna come quella ricevuta da Antonia Bundy, che di turno nella centrale di polizia di Lafayette, in Indiana, ha risposto alla chiamata di un bambino disperato perché non riusciva a fare i compiti di matematica. Lei, senza mai scomporsi, gli risponde gentilmente aiutandolo a risolvere la frazione e tranquillizandolo.

Dopo essersi assicurata che la matematica fosse il suo unico problema, lo saluta. "Scusate se vi ho chiamato, ma avevo davvero bisogno d'aiuto", le dice alla fine il bambino. "Non c'è problema, siamo sempre qui per aiutare", risponde la donna, che è stata premiata sul lavoro per la sua gentilezza ed empatia fuori dal comune.

SOTTOTITOLI

Ciao, mi sentite?

Sì, ti sento

Ho avuto davvero una brutta giornata...

Hai avuto una brutta giornata a scuola?

Sì, lo stavo per dire

Cosa è successo a scuola che ti ha fatto passare una brutta giornata?

Mi hanno dato tantissimi compiti a casa

Che tipo di compiti?

Matematica, è così difficile

Cosa stai facendo in matematica di così difficile?

Le frazioni

Non sei bravo a fare le frazioni? Vuoi che ti aiuti?

Sì: 3/4 + 1/4

Hai lì vicino il tuo quaderno dei compiti? Scrivi 3/4 + 1/4

Quanto fa 3 + 1?

4

E 4 diviso 4?

1

Bravo

Grazie

Prego, era il tuo unico problema?

Sì

Scusate se vi ho chiamato, ma avevo davvero bisogno d'aiuto

Non c'è problema, siamo sempre qui per aiutare