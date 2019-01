Viscardi e Tenace, due influencer per MSF: "Che vuol dire NOI?"

Roma, 29 gen. (askanews) - "Cosa vuol dire la parola Noi?" e poi "Con chi andresti a ballare?" e infine "Chi aiuteresti?". Sono le semplici domande che i due creator Sofia Viscardi e Alessandro Tenace dei theShow rivolgono a persone comuni - studenti, mamme, lavoratori, pensionati - nel nuovo video "NOI" pensato da Medici Senza Frontiere (MSF) per la campagna #Umani e rivolto al pubblico dei millenials. Un video che in un disarmante gioco delle parti accorcia le distanze che ci separano dall altro e invita a riscoprire il naturale istinto all aiuto.

"Quando un essere umano si trova in difficoltà, aiutarlo appare inevitabile, è semplicemente impossibile scegliere. Ogni giorno in oltre 70 paesi del mondo gli operatori di MSF aprono le porte di ospedali e ambulatori a qualsiasi individuo abbia bisogno di cure, indipendentemente dalla sua appartenenza etnica, religiosa o dal suo credo politico. Grazie alle interazioni che susciterà questa iniziativa, vogliamo riscoprire il gesto umanitario che non fa differenze, anche nella dimensione quotidiana dell aiuto, perché apparteniamo tutti ad un unico genere, quello umano" dichiara François Dumont, responsabile della comunicazione di MSF.

Alla fine del video, che verrà diffuso dai canali social di MSF e dai profili Instagram dei due creator, Viscardi e Tenace invitano le loro community a raccontare con le foto il significato della parola "Noi" e a condividerle sui social, in particolare Instagram, con l hashtag #Umani. Saranno raccolte in un nuovo video che verrà lanciato nelle prossime settimane.

Il video "NOI" è un iniziativa della campagna #Umani di MSF che, in un momento in cui l idea stessa di solidarietà è messa a rischio, riporta al centro il gesto umanitario nella sua essenza, quella dell aiuto da persona a persona, senza distinzioni, in tutta la sua semplicità.

Il video è stato prodotto da Show Reel.