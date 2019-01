Roma, detenuti per pulire le caditoie. Raggi: un valido supporto

Roma, (askanews) - Dopo l'esperienza nella pulizia di parchi e giardini, prosegue il progetto "Mi Riscatto per Roma" grazie a cui i detenuti possono lavorare per la città, impegnandosi in interventi di manutenzione urbana. Un'iniziativa lanciata dal Campidoglio e dal ministero della Giustizia e che è ripartita sulle strade delle periferie romane. La sindaca Virginia Raggi ha assistito all'inizio dei lavori a Torre Spaccata con una trentina di detenuti di Rebibbia accompagnati dagli agenti di polizia penitenziaria.

"Da un lato consentiamo ai detenuti di avere una pena che sia effettivamente utile alla loro rieducazione e reinserimento nella società, teniamo presente che tutti i detenuti sono formati e in questo caso abbiamo un gruppo che lavora sulle strade di Roma per la pulizia delle caditoie e sulla segnaletica orizzontale formati da Autostrade e che ora lavorano in città; dall'altro lato c'è un'utilità per il comune ospitante perché i lavori di manutenzione ordinaria e urbana servono sempre".

Previsti anche altri interventi di pubblica utilità nel protocollo d'intesa firmato tra Roma Capitale, DAP e Società Autostrade per l'Italia. E visto il successo dell esperimento romano, il modello è stato replicato dal DAP in altre città metropolitane con la nascita del format "Mi Riscatto per".