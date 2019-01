Pensioni, Salvini: intervento con governo compatto e determinato

Roma (askanews) - "Ringrazio il presidente del Consiglio e l'amico Luigi Di Maio perchè tutto questo non sarebbe stato possibile senza un governo compatto e determinato che mette il lavoro al centro". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini durante una conferenza stampa a Montecitorio per "festeggiare" la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, dopo la firma del presidente della Repubblica, del decreto che contiene le misure per andare in pensione con quota 100.

"È solo l'inizio di un percorso - spiega - non esauriamo in sette mesi un contratto che ci impegna per cinque anni" ma, continua Salvini, "oggi è il 29 gennaio 2019 e la legge è qua: sono estremamente felice e orgoglioso".

Pur non volendo rispondere a domande che riguardano la vicenda della nave Diciotti e della sua incriminazione il vicepremier conclude: "Possono farmi anche 15 denunce al giorno ma io continuo a fare quello che abbiamo fatto finora come squadra".