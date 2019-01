Fisco, Salvini: entro febbraio proposta Lega su detassazione

Roma (askanews) - Dopo l'avvio della flat tax, "entro febbraio vi presenteremo la proposta economica della Lega per l'Italia dei prossimi 20 anni. La detassazione riguarderà lavoratori dipendenti e famiglie per le quali stiamo lavorando

al quoziente familiare E abbiam messo il primo mattone per la pace fiscale con Equitalia e ci sono già migliaia di adesioni e richieste di pacificazione". Lo ha annunciato il vicepremier e leader della Lega, Matteo salvini, in una conferenza stampa alla Camera, convocata per "festeggiare" l'entrata in vigore del decreto con le norme per quota 100.