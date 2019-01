Steve McCurry in 130 scatti, la mostra "Icons" a Campobasso

Roma, (askanews) - Sguardi di disperazione, lacrime e sorrisi dei bambini, immagini di grande impatto emotivo, poetiche e di guerra. Dalle foto dell'11 settembre e del sisma in Giappone a quelle dei viaggi in India e Afghanistan dove ha scattato quella famosa della ragazza afgana pubblicata dal National Geographic. 120 scatti celebri e 10 inediti del grande fotoreporter statunitense Steve McCurry in mostra al Palazzo Gil di Campobasso fino al 28 aprile.

"Icons" il nome della retrospettiva concepita dal fotografo e dalla curatrice Biba Giacchetti, come un concentrato di tutto il suo percorso di fotografo e umanista.

Biba Giacchetti: "Tutti i luoghi, i periodi e gli anni sono mescolati affinché il visitatore possa sentirsi di poter creare il proprio percorso e riconoscere le sue sensazioni".

La mostra è promossa dalla Fondazione Molise Cultura, in collaborazione con Sudest 57 e con il sostegno della Regione.

Antonella Presutti, presidente della Fondazione Molise Cultura:

"Un po' la nostra filosofia è stata di portare il Molise fuori dal Molise e di portare il mondo in Molise, e questa mostra e queste immagini meravigliose sono in perfetta sintonia con i nostri obiettivi".

Donato Toma, presidente della Regione: "Sono più che fotografie, è un'espressione artistica eccezionale e i ritratti sono stupendi. Per questo territorio McCurry è importantissimo, veicola il Molise e la molisanità attraverso la sua fama e la sua eccezionalità".