Conte: il futuro dell'Africa è anche il futuro dell'Ue

Roma, (askanews) - "Crediamo che l'Europa debba fare la sua parte nel promuovere maggiori investimenti strutturali nel continente, favorire la crescita di un'imprenditoria locale matura e sostenibile, offrire formazione e istruzione di qualità e attuare programmi per la lotta al cambiamento climatico".

Questo perché "il futuro dell'Africa è anche il futuro dell'Europa" e "per questa ragione dobbiamo investire sul suo sviluppo socio-economico, che è anche la via per combattere le cause profonde delle migrazioni irregolari".

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo all'inaugurazione del Centro per il Clima e lo Sviluppo sostenibile dell'Africa.

In questo quadro, ha aggiunto, "è il momento per l'Italia di giocare in Africa un ruolo strategico", a cominciare dal "sostegno ad un ruolo più efficace, senza essere invasivo, dell'Unione europea nel continente".