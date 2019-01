Novak Djokovic da record, conquista il settimo Australian Open

Roma, (askanews) - Un altro trionfo per Novak Djokovic. Il tennista serbo festeggia con in mano il suo settimo trofeo appena vinto agli Australian Open, un record nella storia del torneo australiano e il suo 15esimo titolo in un Grande Slam, il terzo conquistato di fila dopo i trionfi a Wimbledon e US Open in una seconda parte di 2018 grandiosa.

In quella che era la sua 24esima finale Slam, il numero uno al mondo ha dominato al di là di ogni previsione Rafa Nadal in due ore e 4 minuti infliggendogli un pesante 6-3 6-2 6-3. "Per me essere qui ed aver vinto questo titolo è fantastico, una sensazione incredibile" ha detto Djokovic, che al momento non ha alcuna intenzione di ritirarsi.

"Mi sento giovane, fresco, non penso alla mia età - ha assicurato il campione 31enne - non mi pongo limiti".

E riferendosi ai 15 Slam vinti, solo due in meno di Nadal e cinque di Roger Federer, ha aggiunto: "Sono fortunato ad aver vinto 15 titoli, so di avere due colleghi che hanno fatto meglio di me nella storia del tennis, ma ho ancora tempo, non vado di corsa".