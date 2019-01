Sea Watch ancora bloccata in mare con 47 persone a bordo

Siracusa (askanews) - Ancora nessuna soluzione per la Sea Watch 3 bloccata al largo delle coste di Siracusa con a bordo 47 persone. Il governo continua a negare lo sbarco e propone, per voce di Di Maio, di inviare le persone in Olanda. Nel weekend intanto 3 parlamentari sono riusciti a salire a bordo per verificare le condizioni dei migranti. Nicola Fratoianni di Leu, Stefania Prstigiacomo di Forza Italia e Riccardo Magi di +Europa.

"C'è una situazione sospesa, del diritto oltre che dell'umanità, 50 persone che portano segni di violenze subite per mesi o anni è una situazione non tollerabile e politicamente inutile", ha detto Magi in un video pubblicato su Twitter.

A bordo con i parlamentari Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch Italy.

"Ci abbiamo messo due minuti e mezzo a tornare a riva, queste persone sono a due minuti e mezzo di navigazione dalla costa tenute rinchiuse in una stanza al freddo, non sono merce e il mio paese non è una dogana".

Il Pd aveva annunciato una staffetta a bordo finché non fosse stato dato l'ok allo sbarco ma non è più permesso avvicinarsi alla nave.

Siracusa nel weekend è scesa in piazza in segno di solidarietà ai migranti.