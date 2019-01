Mons. Parra: "Maduro deve capire: il popolo vuole il cambiamento"

Panama, 25 gen. (askanews) - Monsignor Mariano José Parra, Arcivescovo di Coro in Venezuela, ha parlato a margine della Giornata Mondiale della Gioventù a Panama in merito ai tumulti che stanno sconvolgendo il suo paese .

"In Venezuela la situazione è abbastanza difficile, con grandi difficoltà e tanti problemi, ma i giovani hanno fiducia in Dio, molti dei giovani che stanno lottando per il cambiamento socio-politico nel nostro paese sono giovani che hanno fede e chiedono aiuto a Dio perchè questa situazione possa trovare la soluzione pacifica di cui c'è bisogno. Personalmente credo che se a me dicono che non mi vogliono in un posto, io me ne vado. Il signor Maduro deve capire che in massa il popolo del Venezuela il 23 gennaio ha manifestato dicendo che vuole un cambiamento, che vuole una situazione diversa. Il popolo ha manifestato chiaramente che vuole un cambio di marcia, nessuno è imprescindibile nella vita, lasciamo spazio a una persona diversa che possa risolvere il problema".

L'alto prelato ha poi ribadito che la Chiesa è al fianco del popolo, ma ha anche dato un aperto appoggio al leader dell'opposizione venezuelana - e autoproclamato "presidente ad interim" - Juan Guaidò .