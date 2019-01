Frank Miller premiato al festival di fumetti di Angouleme

Angouleme (Francia), 25 gen. (askanews) - Frank Miller star ad Angouleme, in Francia, uno dei più grandi festival in Europa dedicato ai fumetti. Il fumettista americano autore dell'iconico "Batman il Cavaliere oscuro", ha ricevuto un premio d'onore alla carriera nell'anno in cui l'uomo pipistrello compie 80 anni, a marzo 2019, ed fra i protagonisti principali del festival.

"Durante la mia carriera ho visto l'intero mondo dei fumetti avvicinarsi - ha detto MIller, 61 anni, che fra le sue opere conta anche "300" e "Sin city" - Ci siamo conosciuti molto meglio. E le persone che fanno il mio lavoro hanno imparato molto dagli artisti di tutto il mondo. Io ricordo quando sono arrivato nel settore dei comics, conoscevamo solo i vecchi fumetti americani".

Al festival di Angouleme, che si conclude il 27 gennaio, è stato dedicato anche spazio anche al fumetto italiano, con un omaggio a Milo Manara.