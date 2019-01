Lybra Tech, la startup che massimizza i ricavi degli hotel

Roma, 25 gen. (askanews) - Massimizzare i ricavi degli hotel, grazie a un algoritmo proprietario basato sull'intelligenza artificiale. Questo è ciò che fa Lybra Tech, startup del portafoglio di LVenture Group, lanciata all'ultimo Demo Day della holding di partecipazioni, che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita.

Una startup unica nel suo genere, come spiega il ceo di Lybra Tech, Fulvio Giannetti: "Lybra è un software di revenue management per hotel avanzato, basato sul mush learning. La nostra specificità è che siamo proprietari dell'acquisizione dei dati e riusciamo a fornire agli hotel un flusso di dati sia del mercato, analizzando anche i dati locali dell'hotel, in real time, dando loro la possibilità di ottimizzare i ricavi, ogni giorno e in qualsiasi momento".

La specificità di questo software è la caapcità di adattamento del sistema, come spiega appunto Giannetti: "Lybra è un sistema innovativo, costruito con le più moderne tecnologie e soprattutto basato sul mush learning. Significa che comunque riesce ad adattarsi nel lungo periodo alle strategie e alle modalità operative dei revenue manager, che sono le prsone che si occupano di questo particolare aspetto della vita degli hotel. Lybra è inoltre molto veloce: nel setup l'hotel può usare Lybra già nel giorno successivo la richiesta di attivazione. Queste due cose combinate rendono Lybra un prodotto unico in assoluto del momento".

Lybra Tech ha inoltre un notevole potenziale di sviluppo come conclude Giannetti: "Noi siamo già in sette paesi: siamo in Portogallo, Italia, Croazia, Russia, Grecia e Francia. Il nostro prossimo passo è consolidare, innanzitutto, la nostra presenza su questi paesi specifici ed espanderci prossimamente in Germania e Spagna".