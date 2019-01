Calciomercato più facile con Tirolibre, la Linkedin dei giocatori

Roma (askanews) - Una piattaforma digitale per il calciomercato attiva tutto l'anno, per favorire l'incontro tra i giocatori e le società sportive. Si chiama Tirolibre ed è una startup che ha concluso il programma di accelerazione di Luiss Enlabs, acceleratore d'impresa di LVenture Group. Il network di Tirolibre facilita il contatto diretto e aumenta le chance di successo nell'essere selezionati o trovare il calciatore desiderato. Come spiega l'amministratore delegato Paolo Vullo.

"Noi ideiamo un sistema tecnico - afferma il Ceo - che permette ai calciatori di non passare tramite noi, che fungiamo da procuratore e intermediario, ma di candidarsi e proporsi direttamente ai club. In sintesi ciò che abbiamo prodotto è un marketplace dove il calciatore si registra, si posiziona sul mercato, si rende visibile. Noi gli diamo una mano qualora decida di usufruire della nostra rappresentanza. Dall'altro lato i club si registrano e aprono virtualmente le porte dei loro settori giovanili o delle loro prime squadre a chi ne fosse interessato".

I vantaggi sono evidenti, soprattutto per i club e per i giocatori più giovani. "In questo modo - secondo Vullo - noi tagliamo le barriere di questo settore. L'intermediario non è più necessario ai bassi livelli di questo settore, in quanto tramite noi il calciatore e il club riescono a entrare in contatto diretto e parlarsi in maniera molto semplice. Il nostro marketplace conta circa 10mila calciatori e circa 300 squadre. Non siamo presenti solo in Italia: il prodotto è stato già pubblicizzato anche in Sudamerica, in una parte degli Stati Uniti, in Spagna e in Inghilterra".

In un anno e mezzo il progetto di Tirolibre è cresciuto in maniera costante e ora la startup punta a conquistare una posizione di leadership. "L'obiettivo immediato - sottolinea l'ad - è di presenziare sempre più il territorio italiano al punto da poter coprire l'intera nazione. Siamo già presenti all'estero e il nostro principale obiettivo nei prossimi mesi è di iniziare a espanderci nei principali mercati europei. Non solo quindi Sudamerica o Stati Uniti, ma anche Francia, Spagna, Germania e Inghilterra. Se riusciremo a fare questo nei prossimi mesi - aggiunge Vullo - potremo considerare Tirolibre come la principale piattaforma che rende logico il percorso calcistico dei calciatori giovani o comunque di chi vuole fare questo percorso nella vita".