Conte a Merkel: M5s in sofferenza, quali temi possono aiutarci?

Roma (askanews) - "Il Movimento 5 Stelle è in sofferenza perché i sondaggi stanno calando... sono molto preoccupati perché Salvini è al 35% e loro scendono al 26% quindi dicono: quali sono i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale?".

Sono queste le parole con cui, secondo la ricostruzione della trasmissione Piazza Pulita, il premier Giuseppe Conte avrebbe spiegato la situazione italiana ad Angela Merkel, in una pausa caffè informale a margine del Forum di Davos. La registrazione in inglese è stata mandata in onda stasera a 'Piazza Pulita' su La7.